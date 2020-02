SI TRATTA DELLA SUCCURSALE SITUATA IN VIA GARIBALDI A MESSINA

Intorno alle ore 12.30 di oggi, un malvivente ha tentato di rapinare la filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena. Si tratta della succursale, situata in via Garibaldi a Messina. Il responsabile del gesto, è stato bloccato grazie al tempestivo intervento degli agenti della Polizia di Stato che lo hanno successivamente trasferito in Caserma.

Nel luogo dove tutto è successo, vi è stato l’intervento di una ambulanza del 118 accorsa perchè una persona che si trovava all’interno dell’Istituto di credito ha accusato un malore.