Intorno alle ore 14.45 odierne…, i Vigili del fuoco di Messina sono intervenuti per un ribaltamento di un tir con rimorchio nel tratto autostradale tra i due svincoli di Boccetta e Giostra, direzione Catania

Intorno alle ore 14.45 odierne…, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un ribaltamento di un tir con rimorchio nel tratto autostradale tra i due svincoli di Boccetta e Giostra, direzione Catania.

Due le squadre intervenute, provenienti dal presidio fisso CAS boccetta (Consorzio autostrade siciliane) e dal vicino Distaccamento Nord del Comando Provinciale VF di Messina. Le cause sono in fase di accertamento e fortunatamente nessuna grave conseguenza per il conducente e per chi in quel momento transitava nelle immediate vicinanze. I soccorritori sono ancora sul posto per eliminare il prima possibile la situazione di pericolo e per decongestionare la rete autostradale. Sul posto la Polstrada.