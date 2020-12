Intorno alle ore 16.30 odierne, un autobus della Linea 1 (Shuttle) della atm S.p.a. di Messina ha preso fuoco in prossimita’ della Scuola Simone Neri di Giampilieri.

A determinare il rogo…, è stato un cortocircuito. Il conducente del mezzo nel momento in cui si è accorto di quanto stava accadendo, ha arrestato la corsa del mezzo facendo scendere le persone presenti. Sul luogo, sono giunti i vigili del Fuoco (immediatamente allertati dal dipendente della Partecipata comunale)… che dopo avere spento il focolaio hanno preso atto della totale distruzione del veicolo. Per fortuna, non si sono registrati feriti.