Intorno alle ore 22.00 di ieri sera a Messina, si è sviluppato un incendio alla Motonautica e Velica peloritana di Paradiso… nel rione delle Case Basse.

Per domare il rogo, sono giunte sul posto tre autobotti dei vigili del Fuoco, che hanno dovuto faticare non poco per spegnerlo… data la sua vastità, unitamente alla concomitante presenza di vernici e materiale in legno. Sono arrivati nel luogo, anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno effettuato i rilievi di loro competenza.