Intorno alle ore 4.00 di questa notte, gli addetti della Sala Operativa dei vigili del Fuoco di Messina, sono stati messi in allerta per un albero caduto nei pressi di villa Dante

A CHIAMARE I POMPIERI, SONO STATE LE GUARDIE GIURATE DELLA KSM, PRESENTI IN ZONA PER UN SERVIZIO DI CONTROLLO

Verso le ore 4.00 della notte scorsa, gli addetti della Sala Operativa dei vigili del Fuoco di Messina (sedenti presso la Caserma Bevacqua del Comando Provinciale), sono stati messi in allerta per un albero caduto nei pressi di villa Dante. A chiamare i pompieri, sono state le guardie giurate della Ksm presenti in zona per un servizio di controllo.

Il grande arbusto, oltre ad avere arrecato dei danni alle auto parcheggiate creava intralcio alla circolazione. Si è dato seguito quindi, ad un intervento immediato degli operatori che hanno provveduto a rimuovere l’ostacolo ed a ripristinare la normale viabilità nella arteria cittadina.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.