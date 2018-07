Io (Cateno De Luca) e Croce (Maurizio)

Il sindaco di Messina Cateno De Luca, in un post sulla pagina Facebook di propria pertinenza, ha scritto: “abbiamo incontrato il dott. Croce, soggetto Attuatore del commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico che ci ha assicurato il massimo impegno per l’accelerazione delle procedure attuative degli interventi ricadenti nel Comune di Messina e già finanziati a valere delle risorse del Patto per la Sicilia, e delle risorse del Masterplan Città di Messina”.

“Si tratta di di € 45.000.000,00 circa a valere delle risorse FSC di cui al Patto per la Sicilia ed € 12.000.000,00 per quanto attiene alle risorse FSC per il Masterplan attinenti alla mitigazione del dissesto idrogeologico. Il dott. Croce ci ha comunicato che si è già giunti all’aggiudicazione di due interventi per quanto riguarda il Masterplan, che riguardano i monitoraggi di Pezzolo ed Altolia, mentre per quanto attiene al Patto si ci ha comunicato la nomina della Commissione giudicatrice per il progetto relativo al Torrente Cataratti Bisconte le cui operazioni di gara inizieranno il prossimo 25 luglio”.

La Commissione è composta dal: “presidente della Corte di Cassazione in quiescenza, dott. Pietro Sirena e dai componenti, avv.Vito Patanella (consulente dell’Assessore al Territorio ed Ambiente), dall’ing. Leonardo Santoro (ex dirigente generale del CAS ed ex Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Messina), dall’ing. Bruno Manfrè (ex dirigente provinciale della Protezione Civile di Messina), dall’ing. Guido Monteforte Specchi (presidente della Commissione nazionale VIA/VAS nonchè dell’Ordine degli ingegneri di Siracusa). Il dott. Croce ci ha assicurato che le restanti procedure, le cui progettazioni risultano in stato avanzato di acquisizione come, ad esempio, la messa in sicurezza della costa di Galati) verranno concluse nel più breve tempo possibile per giungere celermente all’appalto delle opere”.