“IO NON CI STO PIU'”: oggi venerdì 12 aprile, a Polistena (RC) alle ore 17

Roberta Bruzzone, la nota criminologa sarà a Polistena (RC) oggi alle ore 17 presso l’Istituto femminile delle Suore della Carità per la presentazione d l suo ultimo libro dal titolo: “IO NON CI STO PIÙ – Consigli pratici per riconoscere un manipolatore effettivo e liberarsene”.

La famosa professionista che e’ anche psicologa forense arriva in Città perche’ e’ stata invitata dall’Associazionr culturale -Girolamo Marafioti-, presieduta da Piero Cullari.

Nella prima parte dell’iniziativa, sarà dato spazio al racconto delle drammatiche storie di alcune vittime di femminicidio.

Parleranno infatti, delle loro terribili esperienze: “Giovanna Zizzo (la mamma di Laura Russo, 12enne catanese uccisa dal padre per vendetta nei confronti della moglie); Lidia Vivoli (sopravvissuta per miracolo a un tentato femmincidio); Silvia Lettieri (sorella di Antonella, massacrata il giorno della Festa della donna da un uomo che si era invaghito di lei); Federica Punturiero e Vincenzo Chindamo (figlia e fratello di Maria Chindamo, l’imprenditrice di Laureana di Borrello sparita in circostanze misteriose)”.

Nel corso dell’evento oltre al presidente della -Marafioti-, Piero Cullari, interverranno: “Gian Pietro Fiore (giornalista, inviato dal settimanale -Giallo- Cairo Editore) e Raffaella Rinaldis (direttrice di -Fimmina TV-)”.

Modererà il dibattito la giornalista calabrese, Angela Corica. Le letture, verranno curate da Roberta Cullari.