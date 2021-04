LO HA DETTO OGGI..., AI MICROFONI DI RTL 102.5 PARLANDO DELLA VICENDA RIGUARDANTE LA BAMBINA SCOMPARSA L'1 SETTEMBRE DEL 2004 DA MAZARA DEL VALLO (TP), LA DOTTORESSA PSICOLOGA... SPECIALIZZATA IN CRIMINOLOGIA... ROBERTA BRUZZONE

“Io non credo che si tratti di Denise, ma credo che la tv russa ne sia consapevole, e per questo manda avanti questo teatrino”. Ha detto questo oggi…, ai microfoni di RTL 102.5 parlando della vicenda riguardante la bambina scomparsa l’1 settembre del 2004 da Mazara del Vallo (TP), la dottoressa psicologa… specializzata in Criminologia… Roberta Bruzzone.

