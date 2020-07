“La beffa dei Test sierologici, storia di uno spreco preannunziato… ed in Sicilia?”. Se lo chiedono sulla Pagina Facebook della Associazione -L’Eretico- costituita da… Angelo Giorgianni (magistrato), Giulio Tarro (virologo) e Pasquale Mario Bacco (professore).

Nel post, viene evidenziato che: “così come avevamo previsto con Valeria Brancato che si è occupata nel Salotto di Spartaco ed in altri suoi articoli dei Test sierologici. Questi Test, nonostante il bando di gara lo prevedesse, non consentono di rilasciare la -Patente- di immunità e di fare la -Banca- del Plasma. Potremmo anche restare indifferenti rispetto a questa notizia, dato che i Kit per questi Test, a livello nazionale, sono stati regalati, ma purtroppo gli stessi Kit, sembra con la stessa scadenza siano stati acquistati dalle Regioni tra le quali la Sicilia con notevole esborso di denaro pubblico. Mi chiedo se a livello nazionale hanno aderito solo 70.000 cittadini su 150.000, in Sicilia dotata già ora di 100.000 kit, quanti cittadini aderiranno e quanti kit resteranno inutilizzati con sperpero di denaro pubblico? Ai posteri l’ardua sentenza”!