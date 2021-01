La campagna screening Covid-19 rivolta a tutta la popolazione cittadina sarà avviata domani, sabato 9, nell’area ex Gasometro di Messina

La campagna screening Covid-19 rivolta a tutta la popolazione cittadina sarà avviata domani, sabato 9, nell’area ex Gasometro. L’adesione, gratuita e volontaria, è rivolta a tutti i cittadini ma è indispensabile prenotarsi per potere effettuare il tampone esclusivamente in modalità drive-in, tutti i giorni, dalle ore 8 alle 20.

Pertanto, per sottoporsi al tampone rapido e rendere ancora più rapida la procedura di accesso al drive-in è necessario prenotare chiamando il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile ai recapiti telefonici 090 22866 – 800300303 – 0909485242. Durante la chiamata è necessario fornire agli operatori, nome, cognome, data e luogo di nascita, recapito telefonico ed indirizzo mail. Acquisita la prenotazione, verrà comunicato l’orario di presentazione ed il relativo codice di prenotazione, allo scopo di non creare assembramenti ed attese prolungate. I cittadini prenotati dovranno recarsi nel drive-in allestito all’orario loro indicato (si raccomanda la puntualità), portando con sé la scheda dei dati richiesti debitamente compilata, datata e firmata, per ottimizzare la tempistica ASP, o una penna per la compilazione dei moduli in distribuzione direttamente alle auto in fila.

I modelli per i minori dovranno essere compilati e sottoscritti da uno dei genitori o tutori. Chiunque si presenti all’ingresso dell’area, se non in possesso del codice previsto per l’orario precedentemente comunicato, verrà allontanato e invitato a presentarsi all’orario previsto. Non sarà possibile sottoporsi al test senza la prenotazione. L’iniziativa, promossa dalla Regione Siciliana è finalizzata all’individuazione di soggetti positivi asintomatici per impedire quanto più possibile, la circolazione del virus sul territorio. Il servizio sarà curato dall’ASP locale in sinergia con l’Assessorato regionale alla Salute e l’Amministrazione comunale di Messina. Nel drive-in allestito sarà previsto un percorso dedicato, dove si procederà al prelievo del campione che, in caso di positività, sarà immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma, così come previsto dai protocolli sanitari vigenti.

Il Dipartimento regionale della Protezione civile metterà in campo i propri operatori e volontari per predisporre e disciplinare la logistica su tutta l’area interessata, distribuire la modulistica necessaria, assistere alla compilazione e al ritiro degli esiti al momento del test, in collaborazione con il personale medico sanitario, impiegato nella campagna di monitoraggio e nelle attività di assistenza alla popolazione. La Polizia Municipale fornirà il proprio supporto per il controllo degli accessi alla zona interessata, al fine di evitare code di auto e sono stati adottati i necessari provvedimenti viari per non creare intralci alla viabilità cittadina.