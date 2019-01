La chiameranno “Cristalli di sale” e segnera’ il ritorno in riva allo Stretto della Birra Messina. Il rientro in Citta’ avverra’ con questo nuovo marchio che verrà prodotto negli impianti dell’area ex Asi di Larderia del Birrificio esistrnte in quei luoghi.

La Birra, sara’ immessa immessa sul mercato a fine marzo, cio’ sara’ possibile grazie a un accordo stipulato questa mattina fra la Cooperativa degli ex dipendenti della Triscele e i rappresentanti della Heineken.