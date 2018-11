La Commissione Viabilità del Comune di Messina, ha esitato un nuovo atto sull’isola pedonale

APPROVATA LA PROPOSTA DEL COMMISSARIO NINO INTERDONATO CHE PREVEDE L'ISTITUZIONE IN VIA DEI DEI MILLE ED IN VIALE SAN MARTINO LATO MONTE

A margine di due ore di confronto in Commissione Consiliare Viabilità a Palazzo Zanca, i commissari hanno deciso che l’isola pedonale per le prossime festività natalizie a Messina dovrà comprendere la carreggiata Nord di viale San Martino e la via dei Mille, entrambe fino a via Nino Bixio. Dunque per tutt’e due le arterie in direzione Sud, mentre la corsia che porta a Nord potrà essere percorsa dalle auto, così come la via Giordano Bruno sempre verso la stessa direzione.

Questa proposta, definita “combo”, è stata avanzata dal consigliere di Sicilia Futura Nino Interdonato, che tiene a precisare: “il Dipartimento viabilità ha rilasciato parere favorevole, quindi tutto a posto”.

Dario Ugo Zante, qualche giorno fa, aveva chiesto che venisse pedonalizzato tutto il viale San Martino, ma questa sua istanza non è stata accolta dai suoi colleghi.

Adesso il deliberato, andrà in Giunta dove dovrà essere approvato per poi tornare in Consiglio per avere il disco verde da parte dei componenti dell’Aula consiliare.

Fra i presenti, l’assessore Salvatore Mondello ha riferito che: “il 6 dicembre arriveranno i primi risultati dello studio commissionato alla società di Perugia. Spogliandomi dalla veste di amministratore, e indossando quella di tecnico, la soluzione del viale San Martino ha una migliore fruibilità dal profilo del traffico. Non è possibile invece farle contemporaneamente sul viale e sulla via dei Mille”.

Una precisazione, sul dibattito via dei Mille sì/via dei Mille no, si è avuta anche dall’assessore alle Tradizioni popolari Pippo Scattareggia: “abbiamo risposto in maniera negativa alla prima proposta di via dei Mille perché non era specificato il progetto. Mi corre voce che ci siano pareri contrastanti tra gli esercenti sul farla o meno”.

A conclusione, vi è anche il parere dell’assessora al Commercio Dafne Musolino: “non è stata mai proposta da parte degli stessi commercvianti un’analisi costi/benefici, quindi mi domando come mai questa scelta pervicace di via dei Mille. Forse per una questione di prestigio, o per primeggiare sulle altre vie…”.