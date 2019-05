La condizione di degrado, di via Sant’Orsola a Messina e’ divenuta sempre piu’ evidente. Si tratta di una strada posta nelle immediate vicinanze della via Placida e della Scuola Luigi Boer, nella quale per una decina di metri e’ possibile notare una distesa di rifiuti di ogni tipo.

A ogni ora del giorno e della notte, vengono scaricati inerti fra cui suppellettili varie e cartoni. L’auspicio, in casi del genere, sarebbe che il sistema di smaltimento possa funzionare correttamente, ma anche che chi compie tali gesti sconsiderati caratterizzati da incivilta’ possa essere sanzionato.