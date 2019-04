La consigliera della Quarta Circoscrizione di Messina, l’avvocato Debora Buda, chiede lo sdradicamento dei ceppi degli alberi in centro città

Lo spiega il consigliere della IV^ Circoscrizione di Messina avv. Debora Buda: “con la presente intendo sottoporre alla Sua cortese attenzione la problematica relativa alla presenza di decine di ceppi di alberi tagliati e mai estirpati, rimasti a giacere in pieno centro cittadino”.

La Buda prosegue: “tali ceppi costituiscono un pericolo per la sicurezza non soltanto dei pedoni, ma anche per le autovetture; sono molteplici, infatti, gli incidenti che sono causati della scarsa visibilità degli stessi residui sul ciglio dei marciapiedi”.

“Al contempo, il mancato sradicamento degli stessi, costituisce un simbolo di degrado per il centro cittadino e rappresenta un rischio igienico – sanitario in quanto ricettacolo di insetti e animali di vario genere che facilmente si annidano al loro interno. Chiedo pertanto che le ceppaglie residue in pieno centro storico della nostra città vengano correttamente estirpate e sostituite con alberi nuovi per ridare pulizia e decoro alle nostre strade”.