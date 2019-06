“La continuità territoriale, deve essere considerato un diritto preminente”, lo dichiara la deputata messinese pentastellata, Angela Raffa

Lo dichiara la deputata messinese Angela Raffa, prima firmataria di una interrrogazione rivolta al ministro alle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, nella quale chiede se siano già allo studio delle soluzioni e se intende attivarsi affinché le società Blujet e Trenitalia si coordinino, per poi specificare: “la continuità territoriale deve essere considerato un diritto preminente”.

“Mi aspetto collaborazione e buon senso da parte di tutti per trovare una soluzione, anche normativa se necessario, per superare questa problematica. Oggi viaggiare è diventata una necessità assolutamente normale, spesso di routine, sopratutto per lavoro. Pensare che per farlo si debbano incrociare le dita e sperare che non passi nessuna nave di stazza grande a fare perdere le coincidenze, non è più compatibile con le esigenze della vita e del lavoro del mondo odierno”.

La deputata, prosegue così: “chiedo se siano già in fase di predisposizione strategie che permettano di attivare delle deroghe al sistema delle precedenze dei mezzi navali all’interno dell’area portuale dello Stretto di Messina, garantendo in maniera sostanziale il preminente diritto alla mobilità delle persone tra la Sicilia e il continente”.