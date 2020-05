La convocazione del Laboratorio Turistico…, a Messina

A seguito del comunicato stampa, del 25 maggio scorso, nel quale l’Assessore al Turismo Enzo Caruso ha reso noto la convocazione del Laboratorio Turistico e relazionato sui temi trattati, si è generato sui social un dibattito fuorviante tra alcuni operatori di settore che si interrogano sulla legittimità di tale organismo e sulle persone che ne fanno parte. Al fine di chiarire la corretta e legittima procedura adottata, l’Assessore Caruso precisa quanto segue.

“Dal 2011, infatti, i Comuni capoluogo di Provincia e i comuni o loro unioni, facenti parte degli elenchi regionali delle località turistiche o delle città d’arte, possono richiedere l’applicazione dell’imposta di soggiorno alle strutture ricettive. Il gettito fiscale derivante dalla raccolta dell’imposta deve essere ‘destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali’. Su proposta dell’allora Commissario Croce, il Consiglio Comunale approvava l’Istituzione del ‘Laboratorio Turistico’ con delibera n. 69 del 27/09/2012”.

In particolare, l’art. 14 prevede che: “‘Con successivo atto da approvare entro 120 giorni dall’adozione del regolamento, deve essere istituito con apposita Delibera, un LABORATORIO PER LO SVILUPPO TURISTICO col compito di monitorare gli effetti dell’applicazione della tassa di imposta e di fornire eventuali proposte correttive. Di tale organismo faranno parte con propri rappresentanti, la Provincia regionale di Messina, il Comune di Messina, l’Autorità Portuale e le principali Associazioni di categoria maggiormente rappresentative’. Con delibera n. 213 del 9 aprile 2015, la Giunta Comunale confermava i componenti già individuati con la precedente delibera n. 376 del 30/04/2013 (nello specifico i rappresentanti di CONFESERCENTI di Messina, del Comune di Messina, della Provincia Regionale di Messina, dell’Autorità Portuale, del Dirigente del Dipartimento Politiche Culturali ed Educative) e integrava la nomina delle seguenti figure: Sindaco, Assessore al Turismo con funzione di Presidente, Direttore dei Servizi Turistici regionale, CONFINDUSTRIA Messina e CONFCOMMERCIO Messina (in quanto la FEDERALBERGHI è rappresentata dalla Confcommercio)”.