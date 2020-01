ALLE ORE 17.54, LE SIRENE DELLE NAVI IN TRANSITO TRA LA SICILIA E LA CALABRIA, RISUONERANNO PER RICORDARE QUEL FERALE EVENTO

La data di oggi, è quella nella quale ricorre il tragico anniversario della sciagura del Segesta Jet avvenuta nel 2007 nelle acque dello Stretto di Messina, il 15 gennaio di 13 anni fa. Alle 17.54 il mezzo veloce di RFI all’altezza dell’abitato di Tremestieri, mentre transitava nello specchio acqueo della zona ed aveva a bordo 154 pendolari, entrava in collisione con il mercantile “Susan Borchard”.

A causa del tremendo impatto, l’aliscafo venne squarciato in corrispondenza della cabina di comando… morirono 4 membri dell’equipaggio e vi furono circa 80 feriti.

A restare privi di vita, furono i marittimi: “Sebastiano Mafodda (comandante), Marcello Sposito (direttore di macchina), Domenico Zona (motorista) e Lauro Palmiro (marinaio)”.

Nel pomeriggio odierno, alla stessa ora della collisione, le unità navali presenti tra la Sicilia e la Calabria faranno risuonare le loro sirene per tributare un omaggio e non far dimenticare quel ferale evento.