La dedica di Rosy Panarello, una giovane di Messina, che risiede a Bologna [Video]

Rosy Panarello…, una giovane di Messina… residente a Bologna, venuta a conoscenza della tragica scomparsa della nostra e sua sorella e concittadina messinese, Alessandra Immacolata Musarra, barbaramente uccisa… probabilmente dal fidanzato Cristian Ioppolo ha deciso di dedicarle il pensiero che segue.

“Dolce Alessandra Musarra ❤…, ho deciso di salutarti in questo… modo. Ho fatto questo video sperando che possa girare per tutto il Mondo per ricordarti cosi'”!

“E ricordare che noi donne, abbiamo il diritto di vivere, che nessuno ci deve togliere la vita…! A Te e’ stata tolta la vita e noi tutti di Messina e del Mondo piangiamo per Te e per tutte le vittime del Mondo”.

“R.I.P Alessandra ❤❤❤❤ ciao Ale❤…! Sono sicura che se Lei potesse darci un messaggio dal cielo… ci direbbe… donne io non sono riuscita a salvarmi… Voi potete ancora salvarvi. Non permettiate nessun tipo di violenza, ribellatevi, tutelatevi, salvatevi, vivete❤. Fatelo per Lei, e per tutte le donne uccise…! No alla Violenza sulle Donne…, in loro onore e per il nostro stesso onore di Donna… dobbiamo vivere… fate girare questo video ovunque perche’ Alessandra non era solo una Donna messinese. Era una Donna che faceva parte del nostro Mondo e tutto il Mondo deve sapere che c’e’ stata un’altra vittima di femminicidio. Tutto questo deve finire…, non deve piu’ succedere”!