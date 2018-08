La deputata del M5S di Messina, Angela Raffa, dimostra qual è lo stato delle strade in Sicilia

La deputata del M5S di Messina, Angela Raffa, dimostra qual è la criticità delle arterie stradali nella nostra Regione ed in un post su Facebook, scrive: “questo lo stato delle strade in Italia. Stamane in giro per fare alcuni sopralluoghi. La situazione è ancora peggiore di quella che mi avete segnalato. Purtroppo in Sicilia molto dipende dalla Regione, ma per quello che è di competenza del Governo nazionale mi impegnerò affinché si stanzino i soldi per mettere in sicurezza le strade che percorriamo ogni giorno”.

“Abbiamo abbandonato le nostre infrastrutture. Manutenzione poca e scarsa. Abbiamo speso malissimo i nostri soldi. Corruzione ed avidità hanno fatto il resto. Ora abbiamo invertito rotta. Certo ci vorrà del tempo, ma piano piano, e con il vostro aiuto, vediamo di rimettere sui giusti binari questo paese”.