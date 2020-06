“La descrizione che #EasyJet fa della Calabria è offensiva, distorta e dal chiaro sapore razzista”. Lo ha riferito oggi su Facebook, la governatrice Jole Santelli.

La Santelli ha proseguito: “i calabresi meritano rispetto. Prendiamo atto delle scuse pubbliche della compagnia aerea, che ha provveduto a modificare il testo originariamente apparso sul sito. Credo che il modo migliore per rimediare a una gaffe senza precedenti, sarebbe quello di incrementare in modo considerevole i voli per consentire ad ancora più turisti di scoprire le infinite meraviglie di una terra che stupisce e merita solo di essere ammirata”.

“#regioneCalabria #jolepresidente”.