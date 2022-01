La dinamica dell’agguato di oggi pomeriggio a Messina in località Camaro San Luigi, è ancora tutta da verificare

E’ ancora tutta da decifrare, la dinamica dell’agguato in parte mortale accaduto oggi pomeriggio alle 15.00 in via Edoardo Morabito nel Rione Camaro San Luigi a Messina, durante il quale e’ deceduto il 31enne Giovanni Portogallo, mentre il 35enne G.C. ha riportato serie ferite che ne hanno determinato un suo trasferimento in Codice rosso al vicino Ospedale Piemonte di viale Europa.

Dopo una iniziale ricostruzione, sembrerebbe che i due obiettivi di chi ha attuato la missione criminale stessero transitando a piedi e che non fossero riusciti a risalire a bordo di un mezzo sul quale poco prima si trovavano. Nel frangente di tempo descritto, i soggetti trovatisi in una situazione di vulnerabilita’ fisica sono stati raggiunti da numerosi colpi di arma da fuoco.

Il compito di ricostruire l’esatta evoluzione del fatto di sangue spetta ai carabinieri (prontamente intervenuti sul posto), coordinati dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di sede. Gli investigatori, dopo avere eseguito diversi interrogatori durante le scorse ore, si sono indirizzati verso una pista precisa che condurrebbe ad un pregiudicato della zona, il quale e’ stato portato presso la Caserma della Benemerita per essere ascoltato.