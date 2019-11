LEI SALI' SUL PALCO DI PONTIDA IL 15 SETTEMBRE SCORSO INSIEME ALLA FIGLIA, VICINO AL LEADER DELLA LEGA MATTEO SALVINI E NON E' PENTITA DI AVERLO FATTO

La diretta su Facebook, di Sara De Ceglia, una mamma di Como. Lei lo scorso 15 settembre salì insieme alla figlia G., sul Palco di Pontida vicino al leader della Lega Matteo Salvini. La donna, non è pentita di averlo fatto, perchè così è venuto ancor di più alla luce il Sistema Bibbiano, non circoscritto solo a quella cittadina dell’Emilia Romagna, ma esistente in tutta Italia.