La direzione generale dell’ASP di Messina relativamente al decesso della 22enne Lorenza Famularo, avvenuto all’Ospedale di Lipari nella notte tra il 23 e il 24 agosto, ha disposto ulteriori approfondimenti.

Al direttore del distretto di Lipari, Dott. Natale Bruno, è stato richiesto di acquisire esaustiva relazione sulle consulenze effettuate presso la locale guardia medica nella tarda serata del 14 agosto e poi nel pomeriggio del giorno successivo 15 agosto. Alla Commissione interna è stato altresì chiesto di approfondire gli aspetti tecnico-sanitari relativi alle consulenze prestate alla giovane Lorenza da parte di un radiologo in data 15 agosto e 18 agosto e alla visita effettuata a Lipari dal cardiologo in convenzione con l’Ospedale Papardo di Messina in data 22 agosto. Tutto il personale e tutti gli atti in possesso dell’ASP di Messina sono a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona PG per quanto l’autorità giudiziaria riterrà.