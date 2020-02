L’ingegnere Vincenzo Poidomani Direttore Esercizio Tranvia e manutenzione Bus, in una nota odierna spiega: “la direzione generale di Atm, ha disposto per domani martedì 25, dalle 15.30 alle 19, la parzializzazione con sospensione del servizio tranviario nella tratta compresa tra il capolinea Bonino e la fermata piazza della Repubblica (Stazione Fs), al fine di consentire il passaggio del corteo carnevalesco da viale Europa/angolo viale San Martino a piazza Cairoli. Nella rimanente tratta tranviaria compresa tra piazza della Repubblica e il capolinea Museo il servizio sarà regolare. L’Azienda predisporrà un servizio sostitutivo con autobus Linea 28, oltre il servizio di Linea 1 Shuttle 100, per limitare i disagi all’utenza”.