IL PROVVEDIMENTO SARA' IN VIGORE DAL KM 3+000 AL KM 8,800 CIRCA, DURANTE IL GIORNO 3 FEBBRAIO 2020 DALLE ORE 10.00 ALLE 15.00, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI DEL SANTO PATRONO S. BIAGIO

La Direzione “Viabilità Metropolitana”, con ordinanza n. 2/2020, ha disposto la chiusura temporanea al transito di un tratto della strada provinciale 161, denominata S. Agata Militello – Alcara Li Fusi e viceversa, dal km 3+000 al km 8,800 circa, per il giorno 3 febbraio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 15.00, per consentire lo svolgimento delle celebrazioni del Santo patrono S. Biagio e della processione dell’antico simulacro con la tradizionale “corsa” e bacio dei bambini in piazza Lodato, nel centro abitato del Comune di Militello Rosmarino.

Il transito sarà deviato sulla strada provinciale 161 bis “Ferretta – San Piero” fino al bivio della strada provinciale 161 e viceversa.