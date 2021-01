La ditta SCS Costruzioni Edili ha chiesto l’emissione dell’ordinanza n. 1259 del 28/12/2020 che con decorrenza 07/01/2020 per un periodo di 4 mesi vedrà la chiusura al transito veicolare della Via Camaro e Via Comunale Bisconte nel tratto compreso tra via Camaro e via Polveriera al fine di garantire l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova fognatura e lavori di realizzazione paratie e copertura previste nel progetto per la messa in sicurezza dell’alveo del torrente Bisconte/Cataratti.

Verrà realizzato un transito pedonale di m.1,50 lungo il muro che costeggia la caserma e idonee passerelle per tutti i residenti nel lato nord della strada. Si comunica a tutti i cittadini residente di Bisconte e Cataratti che a partire dal 7/1/2021 per recarsi nei sopracitati luoghi ci saranno 2 alternative viarie: 1) Via Polveriera che sarà a doppio senso di circolazione. 2) Via Pietro Castelli, Piazza D’armi, Via Direzione Artiglieria. Pertanto i cittadini a partire da tale data al fine di garantire il completamento dei lavori di messa in sicurezza del torrente dovranno utilizzare le due alternative per recarsi nelle loro abitazioni.

La linea atm n. 15 subirà delle diminuzioni delle corse ed a breve verranno comunicati i nuovi orari. Durante il tavolo tecnico convocato dal Rup dove si sono discussi i provvedimenti viari il Presidente Natale Cucè a nome del Consiglio ha invitato la ditta ad accelerare al massimo i lavori al fine di ridurre quanto più possibile i disagi ai cittadini prevedendo una turnazione straordinaria delle manovalanze. Il Consiglio della Terza Municipalità considerato che vi saranno disagi soprattutto ai mezzi di soccorso invita i residenti ad avere pazienza e di accettare i disagi con la giusta comprensione.