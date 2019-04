La felicità del pianista messinese, Giovanni Renzo

Lo scrive il pianista messinese Giovanni Renzo, dopo avere appreso l’epilogo di una vicenda che in questi giorni ha interessato uno strumento musicale posizionato da un anno in piazza Antonello: “alla fine si è deciso di tornare indietro sulla decisione di spostare il pianoforte dalla Galleria! Ne sono felice, togliere bellezza dal mondo non è mai un atto di cui essere fieri. Spero nel mio piccolo di avere contribuito a questo passo indietro”.

“Ne approfitto per ringraziare tutti coloro che come me si sono indignati, tutti coloro (e sono oltre 40.000!) che hanno visualizzato il mio video di addio al pianoforte, che lo hanno commentato e condiviso. Un grazie particolare a Paolo Fresu per il sostegno. Mi sa che presto tornerò a disturbare in Galleria”!