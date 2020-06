La FLC CGIL di Messina aderisce alla manifestazione del 25 giugno a difesa della scuola pubblica. Sono passati quasi 4 mesi dall’inizio della pandemia Covid-19 e il Governo ancora non ha spiegato come si rientrerà a scuola a settembre.

Chiediamo che ai nostri ragazzi e ai nostri bambini siano garantiti 2 diritti fondamentali della nostra Costituzione: diritto allo studio e diritto alla salute. Abbiamo bisogno di più investimenti per un’adeguata edilizia scolastica e aumento del personale docente ed ATA. Senza questi punti il rischio che si corre è quello del ritorno della didattica a distanza che andava bene solo nella fare emergenziale. Vogliamo evitare il conseguente aumento delle disuguaglianze e le forti ripercussioni psicologiche sui ragazzi a causa della quarantena forzata nei mesi di marzo-aprile-maggio. Per evitare tutto ciò resta imprescindibile il ritorno in totale sicurezza degli alunni a scuola. Per questi motivi il 25 alle ore 18 saremo in piazza Unione Europea per difendere la scuola della Costituzione.