La Funzione pubblica della Cgil di Messina ha dato conferma dello sciopero indetto per venerdì prossimo nei cantieri di Lipari e delle Isole Eolie (ad esclusione di Salina) dei lavoratori del servizio di igiene ambientale della Loveral Srl.

L’agitazione del personale, si snoderà per l’intera giornata, nel corso della quale verranno garantiti i servizi essenziali così come previsto dalla normativa. I lavoratori terranno un sit-in dalle 10 alle 12 presso il Palazzo municipale di Lipari per chiedere ad i responsabili dell’Amministrazione comunale di ricevere una delegazione al fine di ascoltare le ragioni che hanno determinato questa scelta.

Spiega il segretario provinciale della Fp Cgil, Carmelo Pino: “mancano ancora due mensilità di stipendi (luglio ed agosto), a fronte di un acconto di mille euro dato solo ai lavoratori assunti a tempo indeterminato escludendo (cosa assai grave) i lavoratori stagionali. Che insieme ai loro colleghi, pur tra mille difficoltà, hanno garantito che la stagione estiva nelle Isole Eolie si svolgesse senza troppi disagi per i cittadini ed i villeggianti”.

Conclude Pino: “manca ancora ad oggi la busta paga di chiusura del rapporto precedente con la Loveral srl, dove ci sono il Tfr e le altre spettanze. C’è un problema che attiene alla sicurezza dei lavoratori, ai mezzi che sono obsoleti ed alle attrezzature”.

La serrata, riguarda in totale 33 addetti effettivi…, ai quali vanno ad aggiungersi gli stagionali, che operano a Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi.