La Giunta Comunale di Messina, si congratula con il segretario generale Antonio Le Donne

Nel testo che segue, sono evidenziate le congratulazioni della Giunta Comunale di Palazzo Zanca al responsabile della Segretaria dell’Ente.

Ecco, cosa scrivono gli amministratori ed in particolare il sindaco Cateno De Luca: “il dottor Le Donne mi aveva già informato della possibilità di cambiare sede in relazione ad alcune città capoluogo che si sarebbero rese vacanti. Sono stato prontamente notiziato anche delle risultanze del colloquio che aveva sostenuto per la segreteria generale della città di Palermo. Sono contento di questa ulteriore progressione di carriera di un nostro concittadino come il dottor Le Donne e sono sicuro che sarà all’altezza del nuovo ruolo che ricoprirà a Palermo”.

“Mi sono sentito anche telefonicamente con il collega Leoluca Orlando per concordare la gestione di una fase transitoria che si concluderà entro settembre. Preciso che non ho ancora avuto colloqui con aspiranti segretari generali per il comune di Messina ed il toto nomine che già circola su alcune testate giornalistiche non ha alcun fondamento”.