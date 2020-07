La I Commissione consiliare Viabilità, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, ha trattato stamani la delibera relativa alle isole pedonali da istituire temporaneamente a Torre Faro e in alcune aree del centro cittadino di Messina

La I Commissione consiliare Viabilità, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, ha trattato stamani la delibera relativa alle isole pedonali da istituire temporaneamente a Torre Faro e in alcune aree del centro cittadino, alla presenza del Dirigente del Dipartimento servizi territoriali ed urbanistici Antonio Cardia.

“Sono stati esaminati sette emendamenti di cui uno ritirato e uno invece mancante del parere perché non supportato dalle osservazioni del Dirigente del Corpo di Polizia Municipale – spiega Gioveni – per cui ne sono stati votati in tutto cinque, tutti respinti”.

“Tuttavia – prosegue il Presidente – proprio perché un emendamento era mancante di parere, non è stato possibile esitare tecnicamente la delibera”.

“Alla luce di ciò – conclude Gioveni – ho già dichiarato, essendo trascorsi i 15 giorni previsti dal Regolamento che consentono di trattare direttamente in Consiglio Comunale le delibere che non vengono esitate in Commissione, che chiederò formalmente il prelievo della delibera già oggi stesso nella seduta di Consiglio per mettere definitivamente la parola fine ad una vicenda (per quanto mi riguarda) sempre più grottesca”.