“La lotta al fenomeno del randagismo va concretizzata, non solo annunciata”! Lo comunica la deputata Antonella Papiro, in seguito al barbaro evento avvenuto a Barcellona Pozzo di Gotto che ha interessato diversi cuccioli arsi vivi da vili ignoti.

“Condanno aspramente l’incredibile e vergognosa vicenda verificatasi in c.da Santa Venera (Barcellona Pozzo di Gotto) nella giornata di ieri, ad opera di barbari che hanno cercato di bruciare vivi diversi cuccioli di cane, come se fossero sterpaglia da eliminare definitivamente. Un atto di inciviltà che non può essere tollerato e al quale spero vi sia un seguito in merito a punizioni esemplari. Apprezzo l’importante intervento dell’assessore comunale, avv. Angelita Pino che ha già annunciato di voler sporgere denuncia e ci tengo a voler dare tutto il mio supporto, nella qualità di deputata nazionale, affinchè venga affrontata con coraggio questa problematica, anche portando avanti campagne di sensibilizzazione e d’informazione su tutto il territorio barcellonese, ma in generale in tutta la provincia”.

“Ritengo però che, nonostante tutto sul tema, da molti anni ci sia troppo immobilismo da parte di diversi enti, in primis l’ASP di Messina, che dovrebbe non solo vigilare e organizzare campagne ad hoc, ma anche strutturare meglio tutto il sistema di microchippatura e di sterilizzazione in provincia garantendo equa copertura su tutto il territorio e giusto supporto ai comuni in questa importante battaglia. Purtroppo però questo doveroso impegno al momento pare essere secondario, poiché alcuni centri di sterilizzazione sono stati inaspettatamente chiusi, non sono state portate avanti campagne per la sterilizzazione e relativa informazione ai cittadini”.

Conclude la deputata: “mi è inevitabile dedurre che si perda tempo su questo delicato tema. Io non intendo arrendermi in questa battaglia, e prometto di mettere tutto l’impegno e la disponibilità possibile per portarla avanti. Mi sto personalmente rapportando con associazioni di tutto il territorio messinese, con i comuni, e sarà mia premura relazionarmi con la direzione dell’ASP affinchè si possano coraggiosamente trovare soluzioni efficaci nella lotta al randagismo”!