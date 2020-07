La Messinaservizi Bene Comune eseguirà nelle giornate di martedì e sabato, nella fascia oraria 5 – 8, interventi di spazzamento meccanizzato in via Palermo. Pertanto nelle giornate di martedì vigerà il divieto di sosta sul lato nord ed in quelle di sabato sul lato sud della strada, nel tratto compreso tra viale Regina Elena ed il bivio di via Torrente Badiazza.