“La mia Norma?”

Gran finale con gli Ambasciatori Del Gusto messinesi lo chef Pasquale Caliri ed il pasticcere Lillo Freni che hanno chiuso con un cooking show d’autore la tre giorni di Chocofest a piazza Cairoli. Un duetto dolce – salato quello messo in scena dai due professionisti messinesi con due preparazioni al sapore di cioccolato.

“La Norma sulle note del cacao” di chef Caliri, una interpretazione come al solito audace del cuoco che ancora una volta ha giocato sulla sorpresa e sulla fantasia reinterpretando un classico della cucina siciliana.

La pasta alla norma è diventata quindi un raviolo di pasta al cacao, ripieno di mousse di melanzana, crema di ricotta salata, pomodoro e schiuma di basilico. Un gioco di contrasti tra la sapidità e la dolcezza. “La nota dolce – ha spiegato lo chef del Marina Del Nettuno – è sempre presente nella cucina tradizionale siciliana, anche la caponata in origine veniva fatta col cioccolato, lo stesso pescestocco a ghiotta preparato con le pere appunto per donare dolcezza, retaggio questo – ha continuato Caliri – degli influssi della cucina araba nei secoli scorsi”.

A seguire Lillo Freni, dell’omonima pasticceria, con una tartelletta di frolla al cacao ricoperta da un sottile strato di cioccolato monorigine Sumatra ed una mousse di monorigine Madacascar, lamponi per donare acidità e croccantezza con il pralinato di mandorle siciliane.

“La nostra presenza come Ambasciatori Del Gusto – ha detto Freni – vuole sottolineare il nostro attaccamento non solo alle tradizioni siciliane sempre protagoniste nelle preparazioni ma anche tutto il nostro amore per la città. Aderiamo per questo con piacere a tutto ciò che promuove il nostro territorio”.

Tra i cooking show anche quello del terzo Ambasciatore Del Gusto messinese, Francesco Arena, che però è stato annullato a causa del maltempo nella mattinata.