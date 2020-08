UNA RAGAZZA 22ENNE, LORENZA FAMULARO, NON APPENA E' GIUNTA AL NOSOCOMIO ISOLANO HA PERSO LA VITA

La notte scorsa a Lipari, è accaduto un dramma. Una ragazza 22enne, Lorenza Famularo, non appena è giunta al Nosocomio isolano ha perso la vita. Nei giorni scorsi…, la giovane aveva accusato forti dolori all’addome e in più di una circostanza si era recata al locale Pronto Soccorso.

Il corpo della sfortunata donna, si trova presso l’obitorio del cimitero di liparoto, in attesa delle disposizioni del magistrato di turno (rappresentante dell’Autorità giudiziaria) che dovrà valutare se disporre l’esame autoptico sulla salma.

Il direttore generale dell’ASP di Messina La Paglia ha annunciato l’apertura di un’indagine interna, ed ha affermato in una nota odierna: “apprendo con dolore del drammatico evento di stanotte all’Ospedale di Lipari, dove la giovanissima Lorenza Famularo è stata sottratta all’amore e all’affetto di familiari e amici. Porgo ai familiari, a nome dell’ASP di Messina e mio personale, le più sincere condoglianze sapendo che niente potrà comunque lenire il dolore per la perdita di Lorenza. Assumo l’impegno con la famiglia di accertare con il massimo rigore i fatti, per verificare le dinamiche interne ed il pieno rispetto delle procedure e delle linee guida”.

La direzione generale ASP di Messina…, invia commissione di indagine interna. Dalle ore 15.30 di oggi domenica 23 agosto sono già al lavoro all’Ospedale di Lipari i componenti della Commissione di indagine interna nominati stamattina dal Direttore Generale dell’ASP di Messina Paolo La Paglia per fare piena luce sulla morte di Lorenza Famularo, la ventiduenne deceduta stanotte a Lipari.

Si tratta: “del Dott. Paolo Cardia (Capo dipartimento Attività Ospedaliere ASP Messina), del dott. Franco Cusumano (Capo dipartimento Materno-Infantile ASP Messina) e del Dott. Nino Giallanza (Risk Manager ASP Messina)”.

I componenti della Commissione acquisiranno tutta la documentazione presenti in ospedale ed ascolteranno il personale sanitario e le persone che a vario titolo potranno contribuire ad accertare fatti e circostanze.