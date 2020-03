L'ANZIANA ERA,OSPITE DELLA CASA DI RIPOSO COME D'INCANTO DI VIA PRIMO SETTEMBRE

La notte scorsa, una 97enne e’ deceduta al Policlinico Universitario “Gaetano Martino” di Messina per insufficienza cardiorespiratoria. L’anziana che soffriva di altre patologie, nei giorni scorsi era risultata positiva al Covid-19 e risiedeva presso la Casa di riposo Come d’incanto di via primo settembre.

I responsabili dell’Azienda Ospedaliera di viale Gazzi, esprimono ai familiari della paziente il proprio cordoglio.