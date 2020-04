La O.D.V. ‘Fedelambiente’ Onlus, in collaborazione con ‘Benefit’ e ‘Gli Invisibili’ Onlus di Messina, già operanti da tempo sul territorio, ha creato una rete di sostegno alle famiglie in notevoli difficoltà economiche durante la crisi causata dal Coronavirus ‘Covid-19’

IN QUESTO PERIODO DI PRESSANTE EMERGENZA SOCIALE, CHE ACCOMPAGNA QUELLA SANITARIA, SONO TANTE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE SI STANNO IMPEGNANDO PER AIUTARE PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ

La O.D.V. ‘Fedelambiente’ Onlus, in collaborazione con ‘Benefit’ e ‘Gli Invisibili’ Onlus, già operanti da tempo sul territorio, ha creato una rete di sostegno alle famiglie in notevoli difficoltà economiche durante la crisi causata dal Coronavirus ‘Covid-19’.

In questo periodo di pressante emergenza sociale, che accompagna l’emergenza sanitaria, sono diverse le associazioni di volontariato che si stanno impegnando per aiutare persone e nuclei familiari in difficoltà. In quest’ottica va inquadrato anche il nostro progetto per aiutare le persone in grave difficoltà economica che non possono far fronte alle spese necessarie per superare dignitosamente questo momento d’ isolamento, progetto denominato ‘Covid non ferma il cuore’. I volontari sono già attivi da vari giorni, pronti a raggiungere oltre 100 nuclei familiari, ai quali consegneranno le spese alimentari nei prossimi giorni, grazie ad un volontario autorizzato che girerà per le vie di Messina a recapitare a domicilio le buste, seguendo rigorosamente le norme igienico sanitarie occorrenti. Sostenere O.D.V. ‘Fedelambiente’ Onlus ed il progetto medesimo è possibile attraverso la seguente modalità: -Donazione tramite IBAN IT16R0895225900000000162336. Causale: COVID NON FERMA IL CUORE, sez. Messina.

Per ogni informazione, contattare il Presidente Marino Francesco al numero telefonico 3283527849, o su What’s Up, sempre allo stesso numero, per famiglie bisognose d’aiuto.

In alternativa, contattare anche la segretaria di O.D.V. ‘Fedelambiente’, Jessica Scimone, attraverso i seguenti contatti:

numero 3420063331. -Indirizzo di posta elettronica… www.fedelambiente.it;

Email… sezionemessina@fedelambiente.it;

Pec… fedelambientesezionemessina@pec.it.

Questo isolamento è difficile per ciascuno di noi, ma uniti insieme ce la faremo! Per questo riteniamo diventi fondamentale aiutare chi si ritrovi in serie difficoltà economiche, e la cittadinanza messinese non si è mai tirata indietro. Grazie.