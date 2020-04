L’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina comunica che, a seguito delle disposizione dell’Assessorato regionale alla Salute, viene riattivata l’erogazione delle prestazioni oncologiche in modalità intramoenia.

Pertanto, a partire da martedì 28 aprile 2020:

– saranno riattivate esclusivamente le agende ALPI (Attività Libera Professione Intramoenia) del Sovracup e potranno essere accettate le chiamate degli utenti (al numero telefonico 0941055882, dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 16). L’appuntamento – per l’ambito consentito – sarà previsto a partire dal 4 maggio 2020;

– sarà cura del medico, ricevuta la comunicazione automatica di avvenuta prenotazione, contattare l’utente e valutare l’attinenza della prestazione richiesta con le disposizioni assessoriali e confermare la prenotazione;

– nel caso in cui il medico valuti la prestazione richiesta non attinente alle disposizioni regionali, provvederà personalmente all’annullamento della prenotazione.