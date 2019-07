La odierna domenica di luglio, e’ stata funestata a Barcellona Pozzo di Gotto dalla scomparsa di Nino Gentile. Sui social, dove nonostante Gentile avesse superato i 70 anni era sempre presente quasi quotidianamente, e’ stato salutato da molti cittadini nel suo ultimo giorno.

Ecco ad esempio, la testimonianza del signor Alfredo Anselmo: “Ciao… Nino Gentile”.

“Oggi ho saputo che è morto Nino Gentile, uomo di grande spirito e simpatia. L’avrò incontrato forse una/due volte di presenza pur abitando lui nella mia stessa città, ma qui su Facebook eravamo in contatto, lui mi seguiva ed io lo ammiravo per la sua ironia e saggezza oltre che per una innata simpatia. Negli ultimi mesi era stato a Torino a curarsi in quello che definiva “il mio hotel” e da qualche settimana era tornato a Barcellona Pozzo di Gotto. Tutti noi eravamo contenti pensando che avesse superato il periodo più difficile… invece… questa bruttissima notizia! Vorrei ricordarlo con questa foto scattata proprio a Torino insieme alla moglie ai piedi di Don Bosco. Sentite condoglianze alla famiglia…”!

RiP “simpaticone” Nino Gentile!