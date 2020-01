La Polizia di Stato a Messina, ha denunciato l’autore di una serie di danneggiamenti su auto

I poliziotti delle Volanti, hanno denunciato ieri all’Autorità Giudiziaria un cittadino messinese di 44 anni per i reati di danneggiamento aggravato e porto d’arma o oggetto atto ad offendere. Il quarantaquattrenne sarebbe l’autore di una serie di danneggiamenti ai danni di autovetture parcheggiate sulla pubblica via in un periodo che va dal novembre scorso a un paio di giorni fa, quando lo stesso avrebbe graffiato in più parti la carrozzeria di uno dei veicoli presi di mira, ne avrebbe forato i quattro pneumatici, rotto lo specchietto laterale e spezzato un tergicristallo.

Ad incastrarlo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona analizzati dai poliziotti delle Volanti a cui era pervenuta la denuncia del proprietario dell’auto. Sono emersi quindi, uno dopo l’altro, gli episodi precedenti durante i quali il modus agendi si ripeteva più o meno inalterato. Il responsabile, interrogato sui fatti emersi, ha ammesso le proprie responsabilità. Le motivazioni addotte sono riconducibili a screzi di vicinato o incomprensioni sul posto di lavoro. Trovato altresì in possesso di un coltello con lama di 7 cm che teneva nelle tasche dei pantaloni, il quarantaquattrenne è stato denunciato anche per possesso di arma o oggetto atto ad offendere.