La Polizia di Stato a Messina, nei giorni scorsi ha arrestato un cinquantasettenne per danneggiamento aggravato

Nei giorni scorsi, i poliziotti della Squadra Volanti, sono intervenuti in una zona rionale di Messina, a seguito della richiesta di una donna, la quale riferiva che l’ex compagno la stava inseguendo e minacciando. Immediatamente giunti sul posto, gli agenti hanno subito notato un uomo molto agitato e affannato con una vistosa ferita a una mano, lo hanno prontamente fermato ed identificato, poi hanno ricostruito quanto accaduto. In particolare, poco prima, la donna, mentre rincasava, aveva incrociato il suo ex compagno, il quale, vedendola in compagnia di un amico, aveva perso il controllo di sé e aveva iniziato ad inseguirla minacciandola e insultandola, lanciandole contro, inoltre, un casco da motociclista, fortunatamente senza riuscire a colpirla.

La vittima, terrorizzata, temendo per la propria incolumità, era riuscita a sfuggire al suo aggressore rifugiandosi nell’androne dello stabile in cui vive. Il cinquantasettenne, successivamente, nel tentativo di raggiungerla sferrava un violentissimo pugno al portone d’ingresso, infrangendone il vetro. L’uomo, con numerosi pregiudizi di polizia, è stato quindi arrestato per il reato di danneggiamento aggravato e, su disposizione dell’A.G., sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.