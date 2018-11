La Polizia di Stato di Messina, è tornata in campo con l’Operazione “Quartieri Sicuri”

16.664,00 euro: “è questa la somma complessiva delle sanzioni irrogate questa settimana con l’operazione -Quartieri Sicuri- dai poliziotti della Volanti della Questura di Messina, coadiuvati da personale della Sezione Annona della Polizia Municipale e dai Tecnici della Prevenzione del SIAN. Più precisamente, la lente di ingrandimento è stata puntata sugli esercizi commerciali della zona centro Sud della Città, due dei quali non a norma, tanto sotto il profilo amministrativo quanto sotto quello igienico sanitario”.

Una gastronomia, infatti, dagli accertamenti esperiti dagli operatori risultava priva: “della scia, dei requisiti generali in materia d’igiene, delle chiusure dei contenitori raccolta rifiuti. Il secondo, un ristorante pizzeria, oltre a non indicare gli ingredienti dei prodotti venduti, ad avere il bagno destinato ai disabili inagibile, a non formare il personale, risultava carente di basilari requisiti in materia d’igiene, avendo anch’esso i contenitori di raccolta rifiuti non coperti, mancando delle procedure di rintracciabilità degli alimenti e avendo modificato la destinazione dell’ambiente”.

Controllata anche una ditta di riparazione ciclomotori e motoveicoli i cui locali apparivano in pessime condizioni. Apparecchiature ed attrezzature alla rinfusa, stesso dicasi per ricambi, oli, vernici e liquidi industriali. Da approfondimenti, traspariva, inoltre, che la Camera di Commercio per mancanza dei requisiti aveva inibito al titolare la prosecuzione dell’attività professionale di meccanico, esercitata pertanto abusivamente. I poliziotti procedevano a denunciarlo ed a sottoporre a sequestro il locale corpo del reato.

Sempre nei giorni scorsi, -Quartieri Sicuri- ha fatto registrare ulteriori significativi risultati. Deferite in stato di libertà 2 persone una per appropriazione indebita l’altra per furto. Arrestato, altresì, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 22enne messinese. Numerosi i veicoli e le persone sottoposte a controllo.