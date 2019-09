La Polizia di Stato di Messina, ha arrestato ieri sera, due ladri che stavano asportando un motorino da un complesso della zona Sud

Avevano già forzato bloccasterzo e blocco accensione del motorino preso di mira e lo stavano portando via a spinta. Uno dei due è minorenne, l’altro, Romano Domenico, messinese, ha 19 anni. I poliziotti delle Volanti intervenuti, hanno verificato che i due, insieme, avevano raggiunto intorno alle 22.00 di ieri sera il complesso sito nella zona sud di Messina a bordo di uno scooter, e ne avevano bloccato il cancello di ingresso affinché restasse aperto per garantirsi una rapida via di fuga con il mezzo rubato.

Lo sportellino a protezione del vano motore del cancello era infatti manomesso e la fotocellula coperta con del nastro adesivo. Per entrambi è scattato l’arresto per il reato di furto aggravato in concorso. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il maggiorenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per oggi; il minorenne è stato trasferito presso il locale Centro di Prima Accoglienza. Il motociclo rubato è stato riconsegnato al legittimo proprietario, quello con cui i due arrestati hanno raggiunto il luogo del furto è stato sottoposto a sequestro.