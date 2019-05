La Polizia di Stato di Messina, ha arrestato ieri, un uomo per tentato furto

AVEVA TENTATO DI RUBARE IN CASA DI AMICI E PER SOTTRARSI AL FERMO HA RACCONTATO UNA STORIA INVEROSIMILE

Eseguito ieri dai poliziotti delle Volanti l’arresto a carico di un messinese di 36 anni, Giuseppe Occhino (pregiudicato). L’uomo è ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato in abitazione. Abitazione che il trentaseienne conosceva bene perché di amici. Gli stessi che nella tarda serata di domenica lo hanno trovato in casa al rientro e ai quali ha giustificato la sua presenza raccontando di aver notato dalla strada le luci accese e visto un individuo, probabilmente di colore, con abiti scuri e cappuccio in testa, allontanarsi frettolosamente dallo stabile. Preoccupato ed insospettito, l’uomo non avrebbe esitato ad entrare nell’appartamento per assicurarsi che tutto fosse in ordine.

La storia ha retto poco all’arrivo dei poliziotti che hanno subito notato che nessun segno di effrazione era presente e che, con ogni probabilità, chiunque fosse entrato nell’abitazione ne possedeva le chiavi. Le successive verifiche hanno confermato la scarsa attendibilità della versione raccontata evidenziando invece le responsabilità dell’uomo. Dal racconto delle vittime è emerso, infatti, che lo scorso 12 maggio qualcuno aveva già fatto visita nell’appartamento asportando gioielli e altri valori anche in questo caso senza lasciare traccia e che da giorni una copia delle chiavi di casa era scomparsa.

Chiavi peraltro recuperate in strada dai poliziotti nell’esatto punto indicato dal trentaseienne che sosteneva di aver visto il presunto ladro liberarsene durante la fuga. Gli agenti delle Volanti hanno quindi proceduto a perquisire l’uomo e ad estendere la perquisizione presso il suo domicilio rinvenendo, nel cassetto della camera da letto, proprio gli orecchini e l’anello rubati in casa delle vittime lo scorso 12 maggio. Si è, pertanto, proceduto all’arresto per furto in abitazione e alla denuncia per ricettazione a cui, nel corso delle indagini, si è aggiunta un’ulteriore denuncia per furto di energia elettrica dal momento che, durante la perquisizione, i poliziotti hanno constatato una manomissione del contatore poi confermata da personale Enel.