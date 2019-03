La Polizia di Stato, ha arrestato due ladri

Arrestati intorno alle ore 01.00 della notte scorsa, dai poliziotti delle Volanti, due messinesi, entrambi pregiudicati, sorpresi a rubare parti di un’auto all’interno di un condominio lungo la S.S.114, in località Pistunina.

Trattasi di Roberto Foti, 28 anni e Roberto Coco, 30, che, presa di mira un’autovettura, una FIAT 500X, all’arrivo dei poliziotti, ne avevano già asportato il cofano. Per riuscirci più agevolmente, i due avevano mandato in frantumi il finestrino lato guida aprendo il cofano dall’interno. Interrotti dal sopraggiungere della volante, hanno nascosto il pezzo di carrozzeria dietro una macchina e tentato inutilmente la fuga. Addosso avevano le sei chiavi combinate a cricchetto con cui avevano verosimilmente smontato il cofano nonché due dei dadi risultati poi mancanti dalla struttura portante dell’auto.

Sono stati arrestati per il reato di furto aggravato e denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa di rito direttissimo previsto per stamani, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.