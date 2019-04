La Polizia di Stato, sempre attenta nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti

L’attenzione sul fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti si mantiene altissima e continua a produrre risultati se si pensa che un altro arresto è stato messo a segno dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Messina nella giornata di ieri. Stretto monitoraggio su aree difficili del centro cittadino e la decisione di perquisire un’abitazione sospetta. Ad aprire la porta è un quarantatreenne messinese che non riesce a contenere tutta la sua ansia e preoccupazione.

Gli operatori iniziano a guardarsi intorno non senza aver prima reso note le motivazioni della loro presenza. L’uomo non ha via di scampo capisce che è meglio collaborare perché quanto custodisce nel suo immobile verrà comunque fuori. Consegna un beauty case con due buste in cellophane contenenti circa 500 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un rotolo di carta stagnola utilizzato verosimilmente per confezionare le dosi da smerciare nascosti all’interno di un armadio della cucina. Di quanto accaduto viene data immediata comunicazione all’A.G competente che dispone, in attesa di giudizio per direttissima, la sottoposizione del soggetto agli arresti domiciliari.