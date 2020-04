La Polizia Ferroviaria di Messina, nel corso dei servizi predisposti per il contrasto dei reati in ambito ferroviario ha tratto in arresto un uomo evaso dagli arresti domiciliari.

In particolare, durante le consuete verifiche ai treni in arrivo ed in partenza dallo scalo di Messina, gli agenti hanno notato un uomo che, giunto in città a bordo di un treno proveniente verosimilmente da Catania, ha mostrato un atteggiamento nervoso alla vista della Polizia tanto che, frettolosamente ha cercato di portarsi verso l’uscita .