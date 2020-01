La Polizia Municipale di Messina, intensifica i controlli, effettuandone altri oltre a quelli sulla Movida e la Sicurezza Stradale

La Polizia Municipale di Messina, intensifica i controlli, e oltre a quelli sulla Movida e la Sicurezza Stradale nella notte tra sabato e domenica sono state presidiate le zone dove si sono registrate le maggiori discariche abusive di rifiuti. Il bilancio registrato a fine turno è altamente positivo e conferma che i servizi di Polizia specialistica e di viabilità sono essenziali per restituire alla città di Messina la dimensione di una città moderna e civile. La Polizia Specialistica diretta dal Comandante Vicario Commissario Giovanni Giardina, con il coordinamento dell’Assessore Musolino e in costante contatto con il Sindaco, ha svolto molteplici interventi.

Nell’ambito del controllo al conferimento illecito rifiuti urbani (violazione ordinanza sindacale 232/18) sono state contestate nella zona di Zafferia e Santa Lucia n. 22 violazioni di cui 21 per conferimento rifiuti in giornata prefestiva (sanzione 450 euro) e una per deposito rifiuti direttamente su sede stradale ( sanzione 600 euro). Nell’ambito commerciale, la Polizia Specialistica ha eseguito il sequestro di circa 10 kg patate cotte con contestuale sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico. I controlli sono proseguiti sul viale San Martino dove sono stati operati quattro importanti sequestri, dei quali 3 a carico di ignoti perché gli ambulanti ormai fuggono abbandonando la merce, ed uno a persona con contestuale verbalizzazione per violazione legge regionale sul commercio. In per totale sono state sequestrate circa 3000 cover per cellulare, 300 accessori e oltre 300 vetrini copri schermo per cellulare.

Nell’ambito del servizio di controllo del territorio è stato sanzionato un utente per revisione scaduta mentre un minore, sorpreso alla guida di un ciclomotore elettrico, abusivamente modificato in motociclo, è stato accompagnato presso la caserma di PM ove, raggiunto dal titolare della potestà genitoriale, sono state contestate violazioni per oltre 6000 euro e contestuale sequestro del mezzo per successiva confisca. Nell’ambito della movida sono stati sorpresi a circolare sul corso Cavour due veicoli sui quali erano montati impianti acustici di elevata potenza che, utilizzando l’impianto ad un volume molto alto, tanto da poter essere udito in orario notturno ad un numero indefinito di persone, recavano disturbo alla pubblica quiete ed al riposo notturno. I soggetti fermati sono stati accompagnati presso gli uffici di PG della Polizia Specialistica dove sono stati smontati gli impianti per essere sottoposti a sequestro giudiziario mentre i due conducenti sono stati deferiti alla autorità giudiziaria per il reato di cui all’articolo 659 del c. p. (disturbo della quiete pubblica). Sul fronte della Viabilità e Sicurezza Urbana, il servizio Movida è stato coordinato dai Commissari La Rosa e Lo Presti e svolto da personale in forza al Servizio Operativo Territoriale Polizia Stradale e Sicurezza urbana Località attenzionate: Via Garibaldi, via Cavour, via Cesare Battisti, via Primo Settembre.

Sono stati controllati n. 70 veicoli ed elevati n. 35 verbali di contestazione al codice della strada per un totale di euro 4.500,00 di sanzioni così suddivise: Soste vietate per avere posteggiato in stalli riservati a veicoli a 2 ruote, in zona con divieto di fermata, su attraversamento pedonale, in stallo per disabili, in doppia fila, su area di canalizzazione e di intersezione. Sono state contestate anche due mancate revisioni, una guida con utilizzo di cellulare, una sosta in senso contrario alla marcia, la guida senza documenti e con mancato uso delle cinture di sicurezza. Infine una persona è stata deferita in stato di libertà all’A.G. per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche in quanto trovata con tasso alcolemico >0,8 ma inferiore a 1,50 con sospensione della patente di guida.

