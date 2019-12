La Polizia Municipale, nella serata di ieri ha sottoposto a controllo e chiuso, le due piste ghiaccio presenti a Messina

La Polizia Municipale, nella serata di ieri ha sottoposto a controllo e chiuso, le due piste di ghiaccio presenti a Messina… quella di piazza Duomo e l’altra di piazza Cairoli.

La prima è stata multata: “ai sensi dell’art 9 Tulps non conciliabile, con diffida del questore e per l’art. 20 L.R. 18/95 per vendita prodotti alimentari senza autorizzazione”.

La seconda è stata sottoposta a denuncia per: “violazione dell’art.69 Tulps non conciliabile (inizio attività senza licenza), con contestuale cessazione dell’intrattenimento e provvedimento del questore di inibizione attività”.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.