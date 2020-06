La polizia Specialistica guidata dal comandante vicario Commissario Giovanni Giardina nella notte scorsa ha eseguito controlli su tutta la città di Messina, mirati al rispetto dell’ordinanza 189 del 18/06/2020 emessa dall’amministrazione per l’emergenza Covid-19.

I controlli hanno riguardato il rispetto del conferimento dei rifiuti, disturbo alla quiete pubblica, igiene e sanità degli ambienti di alcune attività commerciali. Elevati n° 24 verbali ai sensi dell’ordinanza 261 e 232 per un importo complessivo pari a circa 11.000€, n° 10 verbali per assembramento, mancato rispetto dell’ordinanza per la chiusura alle ore 2:00, sbicchieramento, occupazione suolo, una denuncia per disturbo alla quiete pubblica e relativo sequestro del veicolo munito di impianto audio. Un noto ristoratore del centro è stato deferito all’autorità giudiziaria per cattiva conservazione degli alimenti con relativo sequestro degli stessi. I controlli hanno riguardato anche i lidi della litoranea nord dove sono stati elevati verbali per la mancata chiusura e assembramenti.

Foto, tratta da: www.messinaindiretta.it.